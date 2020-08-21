Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк во время съемок нового проекта Le Маршрутка путешествует по Украине и демонстрирует безупречные летние образы. На днях звезда показала, как совместить спортивные брюки со стильным топом.

Леся Никитюк несомненно является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она неизменно диктует тренды своим поклонницам, хвастаясь красивыми образами. На личной инстаграм-странице блогерша показала, в каком наряде отправилась в Первомайск.

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Летний look Леси Никитюк

Для съемок очередного выпуска Le Маршрутки телеведущая выбрала спортивный аутфит. Она надела красные брюки на резинке снизу и короткий розовый топ. Наряд хорошо подчеркнул стройную фигуру знаменитости, сделав акцент на талии. Леся соединила look с белыми кроссовками на высокой подошве и дополнила его многочисленными аксессуарами.

Шею она украсила массивным ожерельем в виде цепи, а руки – браслетом и часами. В руке Никитюк держала маленькую черную сумку, а на глаза надела солнцезащитные очки с темными линзами.

Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нюдовых оттниках. Такой мейкап подчеркнул натуральную красоту телеведущей.

Сегодня я поймала себя на мысли, что об острове Кюрасао, я знаю больше, чем о Первомайске. Ну что ж, встречайте Le Маршрутку в Первомайске, Николаеве, Коблево,

– написала в публикации Леся.

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Также звезда попросила совета у подписчиков относительно того, куда можно заехать в этих местах. Поклонники активно оставляют свои предложения в комментариях.