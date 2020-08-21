Успішна телеведуча і блогерка Леся Нікітюк під час зйомок нового проєкту Le Маршрутка подорожує Україною та демонструє бездоганні літні образи. Днями зірка показала, як поєднати спортивні штани із стильним топом.

Леся Нікітюк безсумнівно є однією із найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона незмінно диктує тренди своїм прихильницям, хизуючись красивими образами. На особистій інстаграм-сторінці блогерка показала, у якому вбранні відправилася в Первомайськ.

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Літній look Лесі Нікітюк

Для зйомок чергового випустку Le Маршрутки телеведуча обрала спортивний аутфіт. Вона одягнула червоні штани на резинці знизу та короткий рожевий топ. Вбрання гарно підкреслило струнку фігуру знаменитості, зробивши акцент на талії. Леся поєднала look із білими кросівками на високій підошві і доповнила його численними аксесуарами.

Шию вона прикрасила масивним намистом у вигляді ланцюга, а руки – браслетом і годинником. У руці Нікітюк тримала маленьку чорну сумку, а на очі одягнула сонцезахисні окуляри з темними лінзами.

Волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтніках. Такий мейк-ап підкреслив натуральну вроду телеведучої.

Сьогодні я зловила себе на думці, що про острів Кюрасао, я знаю більше, ніж про Первомайськ. Ну що ж,зустрічайте Le Маршрутку у Первомайську, Миколаєві Коблево,

– написала в публікації Леся.

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Також зірка попросила поради у підписників щодо того, куди можна заїхати у цих місцях. Прихильники активно залишають свої пропозиції у коментарях.