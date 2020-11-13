В красном костюме: Иванка Трамп поразила безупречным образом – фото
Дочь Дональда Трампа предстала перед публикой в безупречном образе. Иванка Трамп надела на событие красный костюм, который подчеркнул ее изящную фигуру.
Иванка Трамп поделилась очередной серией фото на личной странице в инстаграм. Девушка встретилась с представителями Индии и в посте отметила, что ноябрь – это месяц индийского наследия.
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Образ Иванки Трамп
Для встречи Иванка выбрала костюм безупречного красного цвета. Яркий наряд состоял из пиджака и укороченных брюк. Аутфит хорошо подчеркнул утонченную фигуру дочери Трампа. Она, как всегда, выглядела великолепно. Такой look Иванка соединила с черными босоножками на каблуке.
Волосы красавица-блондинка уложила ровно. Именно с такой прической она обычно появляется на публике. На лице Иванка сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой матового цвета на губах. Знаменитость завершила свой образ защитной маской черного цвета с цветочным принтом, которую сняла во время выступления.
Ноябрь – месяц индийского наследия. Это возможность отпраздновать богатую культуру, наследие и взносы индийской страны!
– написала Трамп в посте.
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