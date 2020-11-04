Советница и дочь Дональда Трампа Иванка Трамп рано утром 4 ноября появилась в Белом доме. После выборов она выбрала элегантный черный костюм и эффектный макияж.

Вчера, 3 ноября, в США состоялись выборы президента. Весь мир наблюдает за ходом событий, следит за новостями. В частности, не остаются без внимания выходы членов семей кандидатов на пост главы государства. В сети уже распространяются фото, где изображена изысканная Иванка Трамп.

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Роскошный look Иванки Трамп

Иванка Трамп прибыла в Белый дом в красивом костюме, который подчеркнул ее изящную фигуру. Наряд состоял из классических брюк и пиджака с элегатным декольте и золотистыми пуговицами. На фото не видно, какую обувь знаменитая дочь подобрала такой look, но, вероятно, это были туфли на каблуках.

В руке Иванка держала черный клатч. Среди аксессуаров ее аутфит дополнило лаконичное ожерелье и серьги с драгоценными камнями. Однако наибольшее внимание привлек макияж Трамп.

Она нанесла на лицо идеальный тон, с помощью теней и туши выделила глаза, а губы накрасила темно-красной помадой. Красавица-блондинка завершила образ, уложив волосы в аккуратные волны.



Іванка Трамп у чорному костюмі / Фото Getty Images



Иванка Трамп с красной помадой на губах / Фото Getty Images