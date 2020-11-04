Радниця та донька Дональда Трампа Іванка Трамп рано-вранці 4 листопада з'явилася у Білому домі. Після виборів вона обрала елегантний чорний костюм та ефектний макіяж.

Вчора, 3 листопада, у США відбулися вибори президента. Увесь світ спостерігає за перебігом подій, слідкує за новинами. Зокрема, не залишаються без уваги виходи членів сімей кандидатів на пост глави держави. Мережею вже ширяться фото, де зображена вишукана Іванка Трамп.

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Розкішний look Іванки Трамп

Іванка Трамп прибула у Білий дім у красивому костюмі, який підкреслив її витончену фігуру. Вбрання складалося з класичних штанів та піджака з елегатним декольте та золотистими ґудзиками. На фото не видно, з яким взуттям знаменита донька поєднала такий look, та, ймовірно, це були туфлі на підборах.

У руці Іванка тримала чорний клатч. Серед аксесуарів її аутфіт доповнило лаконічне намисто та сережки з дорогоцінним камінням. Проте найбільше увагу привернув макіяж Трамп.

Вона нанесла на обличчя ідеальний тон, за допомогою тіней і туші виділила очі, а губи нафарбувала темно-червоною помадою. Красуня-білявка завершила образ, вклавши волосся в акуратні хвильки.



Іванка Трамп у чорному костюмі / Фото Getty Images



Іванка Трамп з червоною помадою на губах / Фото Getty Images