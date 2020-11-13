Донька Дональда Трампа вкотре постала перед публікою у бездоганному образі. Іванка Трамп одягнула на подію червоний костюм, який підкреслив її витончену фігуру.

Іванка Трамп поділилася черговою серією фото на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина зустрілася з представниками Індії і в дописі зазначила, що листопад – це місяць індійської спадщини.

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Образ Іванки Трамп

Для зустрічі Іванка брала костюм бездоганного червоного кольору. Яскраве вбрання складалося з піджака та вкорочених штанів. Аутфіт гарно підкреслив виточнену фігуру доньки Трампа. Вона, як завжди, виглядала неперевершено. Такий look Іванка поєднала з чорними босоніжками на підборах.

Волосся красуня-білявка вклала рівно. Саме з такою зачіскою вона зазвичай з'являється на публіці. На обличчі Іванка зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою матового кольору на губах. Знаменитість завершила свій образ захисною маскою чорного кольору з квітковим принтом, яку зняла під час виступу.

Листопад – місяць індійської спадщини. Це можливість відсвяткувати багату культуру, спадщину та внески індійської країни!

– написала Трамп в дописі.

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