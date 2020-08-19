Сегодня, 19 августа, верующие празднуют Яблочный Спас, или как еще называют этот праздник, Преображение Господне. Именно в этот день многие отправляются в церковь, где освящают различные фрукты. Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов также посетили храм, где телеведущая в очередной раз продемонстрировала безупречным образом.

Катя уилила сеть фото, которое сделала на фоне голубой церкви и безоблачного неба. На личной странице в инстаграме она распространила сообщение, где не только показала стильный look, но и поздравила верующих с праздником.

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Праздничный образ Кати Осадчей

Знаменитость позировала в летнем полосатом красно-белом платье. Наряд имел длину миди и объемные рукава и прекрасно подошел для похода в храм. Звезда объединила look с белой обувью на низкой платформе. Известно, что в повседневной жизни Катя предпочитает натуральную красоту. Не делает изысканных причесок и обычно не пользуется косметикой. На этот раз она не сделала исключения и предстала перед камерой, собрав волосы в хвост и без макияжа на лице.

На руке Осадчая держала большую корзину, в которой, очевидно, были праздничные фрукты. Также на фото видно защитную маску, в которой Екатерина была на Богослужении.

С Яблочным Спасом! Обязательно попробуйте сегодня яблок и меда. Мира вам и здоровья,

– подписала фото телеведущая.

Муж Кати, телеведущий и актер Юрий Горбунов, также посетил литургию. Он пришел в церковь в белой футболке и шортах. На лицо надел защитную маску. В заметке Юрий поздравил подписчиков с религиозным праздником.