Сьогодні, 19 серпня, віряни святкують Яблучний Спас, або як ще називають це свято Преображення Господнє. Саме у цей день багато людей відправляються до церкви, де освячують різноманітні фрукти. Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова також відвідало храм, де телеведуча вкотре продемонструвала бездоганний образ.

Катя замилувала мережу фото, яке зробила на тлі блакитної церкви та безхмарного неба. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила допис, де не лише показала стильний look, а й привітала вірян зі святом.

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Святковий образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала у літній смугастій червоно-білій сукні. Вбрання мало довжину міді та об'ємні рукави і чудово підійшло для походу в храм. Зірка поєднала look із білим взуттям на низькій платформі. Відомо, що у повсякденному житті Катя надає перевагу натуральній красі. Не робить вишуканих зачісок та переважко не користується косметикою. Цього разу вона не робила винятку та постала перед камерою, зібравши волосся у хвіст та без макіяжу на обличчі.

На руці Осадча тримала великий кошик, у якому, очевидно, були святкові фрукти. Також на фото видно захисну маску, у якій Катерина була на Богослужінні.

З Яблучним Спасом! Обов'язково скуштуйте сьогодні яблук і меду. Миру вам і здоров'я,

– підписала фото телеведуча.

Чоловік Каті, телеведучий та актор Юрій Горбунов також відвідав літургію. Він прийшов у церкву в білій футболці та шортах. На обличчя одягнув захисну маску. У дописі Юрій привітав підписників із релігійним святом.