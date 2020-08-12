Популярная актриса театра и кино Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась на отдых на Херсонщину. Там она устроила очаровательную фотосессию на берегу озера, где предстала перед камерой в красивом розовом платье.

Ольга Сумская является кумиром для многих украинских женщин. Она является примером не только талантливой актрисы, но и любящей жены, и заботливой мамочки. Также Ольга неизменно демонстрирует изысканные наряды, которые очаровывают ее поклонниц. На днях на инстаграм-странице знаменитости появилась целая серия живописных фотографий.

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Куда отправились Ольга Сумская и Виталий Борисюк?

Красочные снимки Ольга сделала во время путешествия на Херсонщину. В этом году звездные супруги, как и многие другие знаменитости, предпочитают путешествия по Украине. Пара побывала на Розовом озере Сиваш. Таким образом влюбленные поделились вариантом замечательного места для летнего отпуска.

Образ Ольги Сумской

Для атмосферной фотосессии на фоне озера во время заката актриса выбрала наряд, который гармонично сочетался с локацией. Она предстала перед камерой босиком в розовом платье-балахоне. Волосы Сумская уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала выразительный макияж с блестящими тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

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Кадры получились яркими и очень понравились фолловерам звезды. За два часа они лайкнули публикацию свыше 16 тысяч раз и активно оставляют комментарии: "Какие красивые фото! Живые и яркие! Приятного вам отдыха!", "Очень красиво! Невероятная, гармоничная красота!", "Морская царевна".