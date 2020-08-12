Популярна акторка театру та кіно Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком відправилася на відпочинок на Херсонщину. Там вона влаштувала чарівну фотосесію на березі озера, де постала перед камерою у красивій рожевій сукні.

Ольга Сумська є кумиром для багатьох українських жінок. Вона є прикладом не лише талановитої акторки, а й люблячої дружини та турботливої матусі. Також Ольга незмінно демонструє вишукані вбрання, які зачаровують її прихильниць. Днями на інстаграм-сторінці знаменитості з'явилася ціла серія мальовничих світлин.

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Куди відправилися Ольга Сумська та Віталій Борисюк?

Барвисті знімки Ольга зробила під час подорожі на Херсонщину. Цього року зіркове подружжя, як і багато інших знаменитостей, надає перевагу мандрівкам Україною. Пара побувала на Рожевому озері Сиваш. Таким чином закохані поділилися варіантом чудового місця для літньої відпустки.

Образ Ольги Сумської

Для атмосферної фотосесії на тлі озера під час заходу сонця акторка обрала вбрання, яке гармонійно поєднувалося із локацією. Вона постала перед камерою босоніж у рожевій сукні-балахоні. Волосся Сумська вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила виразний макіяж з блискучими тінями на повіках та нюдовою помадою на губах.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Кадри вийшли яскравими та замилували фоловерів зірки. За дві години вони вподобали публікацію понад 16 тисяч разів та активно залишають коментарі: "Які гарні фото! Живі та яскраві! Приємного вам відпочинку!", "Дуже гарно! Неймовірна, гармонійна краса!", "Морська царівна".