Популярна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська була учасницею першого сезону проєкту "Танці з зірками". Тоді знаменитість постала на паркеті разом із танцівником Ігорем Бондаренком. У час, коли йде активна підготовка до нового сезону, артистка вирішила пригадати свою історію на шоу.

Щодня прихильники проєкту "Танці з зірками" дізнаються про учасників нового сезону. Вони зможуть насолодитися чудовими ефірами вже восени. А ті знаменитості, які вже встигли взяти участь та показали свій талант, згадують той прекрасний час та неймовірний досвід. На особистій інстаграм-сторінці яскравим моментом поділилася і Ольга Сумська.

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Акторка була учасницею першого сезону програми. Тоді пара Ольги та Ігоря не дійшла до фіналу, проте це не заважило їм сповна насолодитися приємними емоціями. Саме у цьому сезоні на паркет також виходив Володимир Зеленський разом із Оленою Шоптенко, які і здобули бажану перемогу. Тоді Сумська навіть подумати не могла, що змагалася із майбутнім президентом.

Напередодні чергового сезону проєкту Ольга відчула ностальгію і поділилася архівним фото. Вона позувала на паркеті разом із чоловіком Віталієм Борисюком, який завжди підтримував кохану. Вона постала перед камерою у вечірній сукні рожевого кольору, що вражала красою. Волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі – сяючий макіяж. Знаменитість вразила шанувальників, адже з того часу майже не змінилася. Так само, як і тоді зірка виглядає неперевершено.

"Танці з зірками"! Перший сезон! Незабутньо!

– підписала фото Ольга.