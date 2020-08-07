Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская была участницей первого сезона проекта "Танцы со звездами". Тогда знаменитость появилась на паркете вместе с танцором Игорем Бондаренко. В то время, когда идет активная подготовка к новому сезону, артистка решила вспомнить свою историю на шоу.

Ежедневно поклонники проекта "Танцы со звездами" узнают об участниках нового сезона. Они смогут насладиться великолепными эфирами уже осенью. А те знаменитости, которые уже успели принять участие и показали свой талант, вспоминают то прекрасное время и невероятный опыт. На личной инстаграм-странице ярким моментом поделилась и Ольга Сумская.

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Актриса была участницей первого сезона программы. Тогда пара Ольги и Игоря не дошла до финала, однако это не помешало им сполна насладиться приятными эмоциями. Именно в этом сезоне на паркет также выходил Владимир Зеленский вместе с Аленой Шоптенко, которые и получили желанную победу. Тогда Сумская даже подумать не могла, что соревновалась с будущим президентом.

Накануне очередного сезона проекта Ольга почувствовала ностальгию и поделилась архивным фото. Она позировала на паркете вместе с мужем Виталием Борисюком, который всегда поддерживал любимую. Она предстала перед камерой в вечернем платье розового цвета, которое поражало красотой. Волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице – сияющий макияж. Знаменитость поразила поклонников, ведь с тех пор почти не изменилась. Так же, как и тогда звезда выглядит великолепно.

"Танцы со звездами"! Первый сезон! Незабываемо!

– подписала фото Ольга.