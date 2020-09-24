Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк в очередной раз порадовала поклонников новой фотографией. На этот раз она позировала перед камерой не одна, а с подругами.

Публикация, как всегда, появилась на личной странице Леси в инстаграме, за которой следят более 3,5 миллиона пользователей сети. Знаменитость поделилась эффектным селфи и показала своих подруг.

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Леся Никитюк известна прекрасным чувством юмора. Она обладает самоиронией и не стесняется показывать огромной аудитории поклонников забавные фотографии.

На днях Леся решила поделиться кадром, где вместе с подругами примерила ковбойские костюмы. Девушки отправились в Буковель, где уже успели сделать фотосессию. Знимок развеселил фолловеров телеведущей, однако больше всего внимания привлекает именно образ звезды.

Леся Никитюк в ковбойском костюме

Телеведущая появилась перед камерой в светлых обтягивающих брюках и фиолетовом топе. Поверх наряда она надела куртку с бахромой. Особым дополнением такого look стала ковбойская шляпа, которая действительно подходит знаменитости.

Белокурые волосы Никитюк уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нежно-розовой помадой на губах. Завершила ауфит цепочками на шее и часами на руке.



Леся Никитюк с подругами / Instagram-Stories / @lesia_nikituk