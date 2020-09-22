Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк завершила съемки своего проекта Le Маршрутка. Конец производительных рабочих дней звезда решила отпраздновать на катамаране, а заодно и поделиться фото с фанами.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото с празднования завершения съемок своего развлекательного проекта на инстаграм-странице.

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Леся Никитюк позировала во время заката на фоне Днепра. Поэтому фотографии вышли очень атмосферными. Для праздника звезда надела черно-белую полосатую футболку и широкие черные мини шорты с серебристыми пуговицами.

Свой образ ведущая дополнила различными аксессуарами: часами и кулоном в виде звезды на тонкой цепочке. Волосы Леся уложила ровно и сделала легкий макияж. В руке она держала бокал белого вина.

Леся Никитюк не удержалась и рассмешила аудиторию второй фотографией, на которой забавно позировала.

Крутой вечер! И крутое завершения съемок тревел-шоу. Я буду скучать. Кстати, праздновали на великолепном катамаране на Днепре! Было все ... даже танцы на пилоне,

– подписала фотографии Леся.

Поклонники ведущей положительно отреагировали на пост: "Ты такая классная. И ноги у тебя шикарные, очаровательная улыбка, глаза как океан", "Какая ты красивая", "Красавица наша", – отметили подписчики.



Леся Никитюк праздновала завершение съемок​ / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк праздновала завершение съемок / Instagram / @lesia_nikituk