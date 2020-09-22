Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк завершила зйомки свого проєкту Le Маршрутка. Кінець продуктивних робочих днів зірка вирішила відсвяткувати на катамарані, а заразом і поділитися фото з фанами.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото з святкування завершення зйомок свого розважального проєкту на інстаграм-сторінці.

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Леся Нікітюк позувала під час заходу сонця на тлі Дніпра. Тому фотографії вийшли надзвичайно атмосферними. Для свята зірка вдягнула чорно-білу смугасту футболку та широкі чорні мінішорти з сріблястими ґудзиками.

Свій образ ведуча доповнила різними аксесуарами: годинником та кулоном у вигляді зірки на тонкому ланцюжку. Волосся Леся вклала рівно й зробила легкий макіяж. У руці вона тримала бокал білого вина.

Леся Нікітюк не втрималась й розсмішила аудиторію другою світлиною, на якій кумедно позувала.

Крутий вечір! І круте завершення зйомок тревел-шоу. Я буду скучати. До речі, святкували на чудовому катамарані на Дніпрі! Було все... навіть танці на пілоні,

– підписала світлини Леся.

Шанувальники ведучої позитивно відреагували на допис "Ти така класна. І ноги в тебе шикарні, чарівна посмішка, очі як океан", "Яка ти гарна", "Красуня наша", – зазначили підписники.



Леся Нікітюк святкувала завершення зйомок / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк святкувала завершення зйомок / Instagram / @lesia_nikituk