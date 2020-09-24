Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре порадувала шанувальників новою світлиною. Цього разу вона позувала перед камерою не сама, а з подругами.

Публікація, як завжди, з'явилася на особистій сторінці Лесі в інстаграмі, за якою стежать понад 3,5 мільйони користувачів мережі. Знаменитість поділилася ефектним селфі та показала своїх подруг.

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Леся Нікітюк відома чудовим почуттям гумору. Вона володіє самоіронією і не соромиться показувати величезній аудиторії прихильників кумедні світлини.

Днями Леся вирішила поділитися кадром, де разом із подругами приміряла ковбойські костюми. Дівчата відправилися в Буковель, де вже встигли зробити фотосесію.Знімок розвеселив фоловерів телеведучої, проте найбільше увагу привертає саме образ зірки.

Леся Нікітюк у ковбойському костюмі

Телеведуча постала перед камерою у світлих обтислих штанах і фіолетовому топі. Поверх вбрання вона одягнула куртку з бахромою. Особливим доповненнями такого look став ковбойський капелюх, який справді пасує знаменитості.

Біляве волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах та ніжно-рожевою помадою на губах. Завершила ауфіт ланцюжками на шиї та годинником на руці.



Леся Нікітюк з подругами / Instagram-Stories / @lesia_nikituk