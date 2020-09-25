Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала готовится к первому концерту за время карантина. Выступление состоится сегодня, 25 сентября, в одном из клубов Киева. Накануне она поделилась красивым фото, где предстала в нежном образе.

Музыканты весь карантин ждали возможности встретиться с поклонниками на концертных площадках. Они готовили новые песни, видеоработы, чтобы порадовать поклонников качественной музыкой. Не является исключением Джамала, которая уже сегодня сможет вживую спеть для своих слушателей. Об этом она сообщила на личной странице в инстаграме.

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Образ Джамалы

Знаменитость опубликовала фото, где позирует на фоне серой стены. На ее лице сияет улыбка, ведь настал тот день, которого она ждала на протяжении всего карантина. Однако также привлекает внимание look Джамалы.

Она предстала перед камерой в стильном костюме с принтом голубого и облачного неба, состоящий из брюк и удлиненного кардигана. Волосы звезда собрала в оригинальную прическу и сделала очень нежный макияж с нюдовым блеском на губах.



Джамала в костюме с принтом неба / Instagram / @jamalajaaa

В заметке певица рассказала, что с Caribbean Club, где она будет выступать уже этим вечером, у нее связано много приятных воспоминаний. Прежде всего, это первый клуб, в который она приходила вместе с сестрой и танцевала латиноамериканские танцы. А также, там было много приятных знакомств и очень теплых концертов.

"Жду вас сегодня! Замечательно, что вы будете близко, как никогда за последнее время. Но, увы, как и ранее на карантинном расстоянии", – отметила Джамала.