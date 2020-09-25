Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала готується до першого концерту за час карантину. Виступ відбудеться сьогодні, 25 вересня, в одному з клубів Києва. Напередодні вона поділилася красивим фотом, де постала у ніжному образі.

Музиканти увесь карантин чекали на можливість зустрітися з прихильниками на концертних майданчиках. Вони готували нові пісні, відеороботи, щоб порадувати шанувальників якісною музикою. Не є винятком Джамала, яка вже сьогодні зможе наживо заспівати для своїх слухачів. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також У дитячій кімнаті: Джамала поділилась сімейними фото та розповіла про материнство

Образ Джамали

Знаменитість опублікувала фото, де позує на тлі сірої стіни. На її обличчі сяє усмішка, адже настав той день, на який вона чекала впродовж усього карантину. Проте також привертає увагу look Джамали.

Вона постала перед камерою у стильному костюмі із принтом блакитного та хмарного неба, що складався з штанів і подовженого кардигану. Волосся зірка зібрала в оригінальну зачіску та зробила дуже ніжний макіяж із нюдовим блиском на губах.



Джамала у костюмі з принтом неба / Instagram / @jamalajaaa

У дописі співачка розповіла, що з Caribbean Club, де вона виступатиме вже цього вечора, у неї пов'язано багато приємних спогадів. Насамперед, це перший клуб, в який вона приходила разом із сестрою і танцювала латиноамериканські танці. А також, там було багато приємних знайомств і дуже теплих концертів.

"Чекаю вас сьогодні! Чудово, що ви будете близько, як ніколи за останній час. Але, на жаль, як і раніше на карантинній відстані", – зазначила Джамала.