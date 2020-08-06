Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская уверяет, что прежде всего нужно нравиться себе, и только потом думать, что скажет мужчина. Она с радостью делится с подписчицами полезными советами и показывает варианты обольстительных аутфитов.

Оля в очередной раз опубликовала интересное сообщение на личной странице в инстаграме. Она рассказала об изменениях во внешности и показала красивый look, где хвастается стройной фигурой.

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В публикации Цибульская призналась, что никогда не хотела внешним видом угодить мужу. Она всегда менялась так, как хотела. Ей нужно нравиться себе, чтобы то, что снаружи, не мешало внутреннему шторму.

"А еще дико нужно, чтобы он чувствовал мой шторм и еще лет 100 понимал, что любой тренд пройдет, а моя любовь – нет", – написала знаменитость.

Образ Оли Цибульской

Артистка сделала пикантные кадры в одной из киевских кофеен. Звезда предстала перед камерой в коротких белых шортах, блузке и кожаном корсете. Такой наряд красиво подчеркнул стройную талию исполнительницы и ее длинные ноги. Соединила его со светлой обувью с бахромой.

Уши Оли украшали длинные серьги черного цвета. Короткие волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала насыщенный макияж с красной помадой на губах.



Оля Цибульская в коротких шортах и кожаном корсете / Instagram / @cybulskaya



Оля Цибульская похвасталась стильным аутфитом / Instagram / @cybulskaya