Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська запевняє, що, насамперед, потрібно подобатися собі і лише потім думати, що скаже чоловік. Вона з радістю ділиться з підписницями корисними порадами і показує варіанти звабливих аутфітів.

Оля вкотре опублікувала цікавий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона розповіла про зміни у зовнішності і показала красивий look, де хизується стрункою фігурою.

Читайте також У червоних штанах та футболці: Оля Цибульська позувала посеред поля – фото

У публікації Цибульська зізналася, що ніколи не хотіла зовнішнім виглядом вгодити чоловікові. Вона завжди змінювалася так, як хотіла. Їй потрібно подобатися собі, щоб те, що ззовні, не заважало внутрішньому шторму.

"А ще дико треба, аби він відчував мій шторм і ще років 100 розумів, що будь-який тренд пройде, а моя любов – ні", – написала знаменитість.

Образ Олі Цибульської

Артистка зробила пікантні кадри в одній із київських кав'ярень. Зірка постала перед камерою у коротких білих шортах, блузці та шкіряному корстеті. Таке вбрання гарно підкреслило струнку талію виконавиці та її довгі ноги. Поєднала його із світлим взуттям із бахромою.

Вуха Олі прикрашали довгі сережки чорного кольору. Коротке волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила насичений макіяж із червоною помадою на губах.



Оля Цибульська у коротких шортах і шкіряному корсеті / Instagram / @cybulskaya



Оля Цибульська похизувалася стильним аутфітом / Instagram / @cybulskaya