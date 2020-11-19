Испанская чета монархов в очередной раз осуществила светский выход. Пара посетила музей Эль-Падро, где вручали награды "Франсиско Череседо". Королева Летиция выбрала для события элегантное платье.

Ее Величество каждый раз во время публичных мероприятий поражает присутствующих невероятно красивыми аутфитами. Она имеет безупречный вкус в одежде и удачно сочетает различные стили, однако чаще всего выбирает для событий классические образы.

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Элегантный look королевы Летиции

В музей, расположенный в Мадриде, Летиция прибыла в элегантном черном платье. Наряд имел рукава на три четверти и соблазнительный вырез на ноге. Также платье было обтягивающим и красиво подчеркнуло изящную фигуру Ее Величества. Такой look королева соединила с лакированными туфлями-лодочками черного цвета на каблуке. В руке она держала маленький клатч.

Король Филипп VI позировал рядом с женой в черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и в классической обуви.



Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images

Уши королевы украшали сияющие серьги-кольца, а на ее пальце красовалось любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы 48-летия Летиция уложила в красивые локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается, поэтому король и королева не появляются на публике без защитных масок, чем на собственном примере показывают, что необходимо заботиться о своем здоровье и жизни и не пренебрегать правилами безопасности, особенно тогда, когда COVID-19 активно распространяется.



Испанская королева Летиция / Фото Getty Images