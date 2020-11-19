Іспанське подружжя монархів вкотре здійснило світський вихід. Пара відвідала музей Ель-Падро, де вручали нагороди "Франсіско Череседо". Королева Летиція обрала для події елегантну сукню.

Її Величність щоразу під час публічних заходів вражає присутніх неймовірно красивими аутфітами. Вона має бездоганний смак в одязі і вдало поєднює різні стилі, проте найчастіше обирає для подій класичні образи.

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Елегантний look королеви Летиції

У музей, що розташований в Мадриді, Летиція прибула в елегантній чорній сукні. Вбрання мало четвертні рукави і спокусливий виріз на нозі. Також сукня була обтислою і гарно підкреслила витончену фігуру Її Величності. Такий look королева поєднала з лакованими туфлями-човниками чорного кольору на підборах. У руці вона тримала маленький клатч.

Король Філіп VI позував поруч із дружиною у чорному костюмі, білій сорочтці, червоній краватці та класичному взутті.



Король Філіп VI та королева Летиція / Фото Getty Images

Вуха королеви прикрашали сяючі сережки-кільця, а на її пальці красувалася улюблена каблучка, яку подарували доньки. Волосся 48-річчя Летиція вклала в красиві локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Пандемія коронавірусу у світі досі триває, тому король та королева не з'являються на публіці без захисних масок, чим на власному прикладі показують, що необхідно дбати про своє здоров'я та життя і не нехтувати правилами безпеки, особливо тоді, коли COVID-19 активно поширюється.



Іспанська королева Летиція / Фото Getty Images