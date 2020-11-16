Іспанська королева Летиція постала перед публікою у красивому костюмі. Вона відвідала урочисте відкриття лікарні та зачарувала присутніх бездоганним образом.

Королівське подружжя Іспанії побувало на відкритті університетської лікарні Толедо. Подія відбулася в понеділок, 16 листопада. Її Величність вкотре продемонструвала вишуканий смак в одязі та вразила красивим осіннім образом.

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Образ королеви Летицїі

Її Величність для цього заходу обрала елегантний твідовий костюм синього кольору, що складався з піджака та спідниці, яка була прикрашена красивими квітами. Такий look поєднала з замшевими темно-синіми туфлями-човниками на підборах.

48-річна Летиція доповнила аутфіт клатчем в тон вбрання, який тримала у руці. Її вуха прикрашали лаконічні золоті сережки, а на пальці красувалася улюблена каблучка, яку подарували доньки.

Король Філіп VI позував поруч із дружиною в сірому костюмі, блакитній сорочці та синій краватці. Образ поєднав з чорним взуттям, а на обличчя одягнув медичну маску.



Королева Летиція і король Філіп VI / Фото Getty Images

Королева не забула і про захисну маску. Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то подружжя монархів не з'являється на публіці без цих аксесуарів. Волосся Її Величність вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.



Красива королева Летиція / Фото Getty Images