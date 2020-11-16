Испанская королева Летиция предстала перед публикой в красивом костюме. Она посетила торжественное открытие больницы и очаровала присутствующих безупречным образом.

Королевская чета Испании побывала на открытии университетской больницы Толедо. Событие произошло в понедельник, 16 ноября. Ее Величество в очередной раз продемонстрировала изысканный вкус в одежде и поразила красивым осенним образом.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество для этого мероприятия выбрала элегантный твидовый костюм синего цвета, состоящий из пиджака и юбки, которая была украшена красивыми цветами. Такой look соединила с замшевыми темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.

48-летняя Летиция дополнила аутфит клатчем в тон наряду, который держала в руке. Ее уши украшали лаконичные золотые серьги, а на пальце красовалось любимое кольцо, которое подарили дочери.

Король Филипп VI позировал рядом с женой в сером костюме, голубой рубашке и синем галстуке. Образ соединил с черной обувью, а на лицо надел медицинскую маску.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Королева также не забыла про защитную маску. Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса, то супруги монархов не появляются на публике без этих аксессуаров. Волосы Ее Величество уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.



Красивая королева Летиция / Фото Getty Images