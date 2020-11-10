Испанская королева Летиция точно знает, как выглядеть безупречно на разнообразных светских мероприятиях. На одном из последних она примерила белое пальто, которое удачно соединила с юбкой.

Летиция, королева Испании, всегда покоряет публику безупречными и элегантными образами. Сегодняшний день не стал исключением. Поэтому 24 канал покажет, какой аутфит выбрала испанская королева.

Читайте также Под дождем: королева Летиция покорила элегантностью в длинном пальто – фото

Королева Летиция на этот раз прибыла на встречу в Мадрид. Она посетила штаб-квартиру Королевского совета по делам людей с ограниченными возможностями.

Образ королевы Летиции

Испанская королева позировала перед камерой в красном свитере с открытой шеей и черно-белой юбке длины миди со стильным принтом. Безупречную фигуру Ее Величества подчеркивал черный кожаный пояс. Такой наряд королева Летиция соединила с длинным белым пальто и темно-бордовыми туфлями-лодочками с острым носком.

Элегантный аутфит дополнял красный клатч прямоугольной формы, который королева держала в руках. Она уложила волосы прямыми волнами и оставила их распущенными. Глаза королева Летиция накрасила персиковыми тенями. Ее Величество не забыла и о защитной маске.



Королева Летиция / Getty Images