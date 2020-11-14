Успешная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На них она предстала в бежевом пальто и с роскошным макияжем, чем очаровала сеть.

Известная украинская артистка и ведущая Ольга Сумская часто делится с поклонниками кадрами из своей жизни. На этот раз на своей странице в инстаграме актриса опубликовала фото, на которых продемонстрировала красивый образ.

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Ольга Сумская позировала перед объективом на крыльце дома. Она предстала в нежно-коричневой вязаной кофточке и пальто с нешироким воротником в тон. Такой наряд удачно подойдет для осенних прохладных прогулок.

Актриса выровняла волосы и оставила распущенными. А на лице Ольга Сумская сделала фирменный макияж. Она накрасила глаза золотистыми тенями и подчеркнула глаза толстыми черными стрелками. На губах актрисы красовалась яркая глянцевая розовая помада.

Чувствуется дыхание зимы,

– написала под фото Ольга Сумская.

Поклонники оценили новый аутфит актрисы. "Вы такая красивая женщина", "Замечательная", "Красавица", "Шикарная", "А вы, Оля, как всегда, очень красивая во все времена года!", "Вы так прекрасно выглядите", "Очаровательная", – написали фаны в комментариях под фото.

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