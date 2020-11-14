Успішна українська акторка Ольга Сумська поділилась з шанувальниками новими світлинами. На них вона постала в бежевому пальті та з розкішним макіяжем, чим зачарувала мережу.

Відома українська артистка та ведуча Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками кадрами зі свого життя. Цього разу на своїй сторінці в інстаграмі акторка опублікувала фото, на яких продемонструвала гарний образ.

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Ольга Сумська позувала перед об'єктивом на ґанку будинку. Вона постала в ніжно-коричневій в'язаній кофтинці та пальті нешироким коміром в тон. Таке вбрання вдало підходитиме для осінніх прохолодних прогулянок.

Акторка вирівняла волосся та залишила його розпущеним. А на обличчі Ольга Сумська зробила фірмовий макіяж. Вона нафарбувала очі золотистими тінями та підкреслила очі товстими чорними стрілками. На губах акторки красувалась яскрава глянцева рожева помада.

Відчувається подих зими,

– написала під фото Ольга Сумська.

Шанувальники оцінили новий аутфіт акторки. "Ви така гарна жінка", "Чудова", "Красуня", "Шикарна", "А Ви, Олю, як завжди, дуже гарна у всі пори року!", "Ви так прекрасно виглядаєте", "Чарівна", – написали фани в коментарях під фото.

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