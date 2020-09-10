После громкого митинга под Кабмином, состоявшегося 3 сентября, Оле Поляковой разрешили провести запланированный концерт в Белой Церкви, однако его перенесли с 6 на 12 сентября. Теперь артистка сообщила, что выступление снова перенесли.

Артистка опубликовала эмоциональное сообщение на личной странице в инстаграме. Она извинилась перед всеми поклонниками, которые приобрели билеты и ждали концерт. А также подчеркнула, что организаторы соблюли все меры безопасности и получили все разрешения. Однако выступление внезапно решили не проводить.

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Исполнительница заявила, что очередным решением, которое ни с кем не согласовано, не обсуждалось на уровне депутатов, которое не имеет никаких оснований, кроме особого риска заражения, сообщили о переносе концерта.

Будто я на этом концерте заставлю всех чихать и кашлять друг на друга,

– высказалась Оля Полякова.

Артистка отметила, что украинцы подвергаются большему риску заражения в общественном транспорте и очередях, а прийти на концерт – это добровольное решение каждого.

Оля Полякова обратилась к властям Белой Церкви

Артистка с возмущением обратилась в городскую администрацию Белой Церкви. Она призвала, чтобы решения были не только своевременными, обдуманными и оговоренными с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отмена, потом разрешение, а потом снова отмена выглядит странно, не внушает доверия, раздражает зрителей и становится причиной потерь средств организаторов.

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Известна ли новая дата концерта?

Полякова заявила, что концерт в Белой Церкви не отменяют, а переносят. Его проведут после карантина.

"Билеты хранятся! Организаторы приносят свои извинения! Все решалось без них! Но чем больше нас там будет, тем ярче он пройдет! Я обещаю новые песни и крутое шоу! Желаю всем жителям Белой Церкви здоровья, меньше стрессов и до скорой встречи!", – написала в заметке Полякова.