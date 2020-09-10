Після гучного мітингу під Кабміном, що відбувся 3 вересня, Олі Поляковій дозволили провести запланований концерт у Білій Церкві, проте його перенесли з 6 на 12 вересня. Тепер артистка повідомила, що виступ знову перенесли.

Артистка опублікувала емоційний допис на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вибачилася перед усіма прихильниками, які придбали квитки та очікували на концерт. А також наголосила, що організатори дотрималися усіх заходів безпеки та отримали усі дозволи. Проте виступ раптово вирішили не проводити.

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Виконавиця заявила, що черговим рішення, яке ні з ким не погоджено, не обговорювалося на рівні депутатів, яке не має жодних підстав, окрім особливого ризику зараження, повідомили про перенесення концерту.

Ніби я на цьому концерті змушу всіх чхати та кашляти один на одного,

– висловилася Оля Полякова.

Артистка зазначила, що українці піддаються більшому ризику зараження в громадському транспорті та чергах, а прийти на концерт – це добровільне рішення кожного.

Оля Полякова звернулася до влади Білої Церкви

Артистка з обуренням звернулася до міської адміністрації Білої Церкви. Вона закликала, щоб рішення бути не тільки своєчасними, обдуманими та обговореними з організаторами, а й приймалися у відповідності з усіма правилами і дозволами. А скасування, потім дозвіл, а потім знову скасування виглядає дивно, не вселяє довіри, дратує глядачів та стає причиною втрат коштів організаторів.

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Чи відома нова дата концерту?

Полякова заявила, що концерт у Білій Церкві не скасовують, а переносять. Його проведуть після карантину.

"Квитки зберігаються! Організатори приносять свої вибачення! Все вирішувалося без них! Але чим більше нас там буде, тим яскравіше він пройде! Я обіцяю нові пісні та круте шоу! Бажаю всім жителям Білої Церкви здоров'я, менше стресів і до скорої зустрічі!", – написала в дописі Полякова.