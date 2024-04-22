Когда не стоит заключать брак: названы 2 худших месяца

Вокруг свадьбы ходит много народных примет. Даже существуют определенные месяцы, на которые лучше не планировать праздник. Например, не рекомендуется жениться в мае, поскольку тогда молодоженам не стоит надеяться на счастливый брак.

В обществе также бытует мнение, что не следует праздновать свадьбу в 2024 году, ведь он является високосным. Однако многие молодожены не учитывают такой предрассудок. Какие же месяцы являются неблагоприятными для церемонии, расскажет LifeStyle 24.

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Когда не стоит справлять свадьбу

Согласно поверьям, лучше не жениться в январе, когда только начинается год. Такая традиция пришла к нам еще с давних времен. Говорят – если отпраздновать свадьбу во второй месяц зимы, то семью ждут трудности. Дело в том, что в январе люди начинают новую жизнь, которая не всегда приносит хорошие сюрпризы.

Когда не стоит жениться / Фото Canva

Также не стоит заключать брак в апреле. В этом месяце часто меняется погода, поэтому такой изменчивой будет и семейная жизнь. Впереди у влюбленных много испытаний, с которыми, к сожалению, не все могут справиться.

Когда можно жениться

В 2024 году следует жениться в августе. Обратить особое внимание стоит на 8 число, говорят астрологи. Также можно выбрать 4 или 24 августа.

Одним из лучших месяцев для свадьбы является июнь. Дело в том, что тогда пчелы начинают собирать мед. Поэтому, по народным приметам, супругов ждет сладкий и крепкий брак.

Церковь против суеверий и считает, что это мифы.