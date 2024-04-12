В какие дни нельзя жениться: неблагоприятные даты на 2024 год
Источник:УНИАН
2024 год у нас високосный. Народные приметы утверждают, что в этот период лучше не справлять свадьбу. Ведь тогда брак не будет крепким и счастливым. Однако церковь жениться вовсе не запрещает и говорит, чтобы люди не верили в суеверия.
Одним из самых благоприятных месяцев для заключения брака в этом году является июнь. Кроме того, что на улице хорошая погода, тогда нет поста и больших церковных праздников. А когда свадьбу лучше не справлять, читайте в материале.
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Когда не стоит жениться в 2024 году
Не рекомендуется жениться в период поста. Ведь в это время запрещено употреблять определенную пищу и устраивать громкие развлечения. Сейчас, например, продолжается Великий пост, который завершится 4 мая, а уже 5 мая православные христиане и греко-католики будут отмечать Пасху.
Какие посты еще будут в 2024 году и когда
- Петров пост в 2024 году официально отменили из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь. Он должен был бы длиться с 1 по 11 июля.
- Успенский пост: 1 – 14 августа.
- Рождественский пост или Пилиповка: 15 ноября – 24 декабря.
Бывает, что пара, кроме свадьбы, также планирует венчание. В таком случае церемонию не стоит проводить в большие церковные праздники. В 2024 году их даты изменились, ведь украинцы теперь живут по новому календарю.
- Крещение – 6 января.
- Сретение Господне – 2 февраля.
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта.
- Вербное воскресенье – 28 апреля.
- Пасха – 5 мая.
- Вознесение Господне – 9 мая.
- Преображение Господне – 6 августа.
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.
- Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Рождество Христово – 25 декабря.
Кроме апреля, когда продолжается Пасхальный пост, в этом году не стоит справлять свадьбы в мае, ноябре и январе. Так, в частности, говорит астрология.