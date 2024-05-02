В православии и католицизме: когда после рождения нужно крестить ребенка

После рождения ребенка многие родители решают его окрестить. Так малыш получает духовных наставников – крестную мать и крестного отца, которые обучают его христианским традициям. Однако люди могут совершать обряд и во взрослом возрасте, поскольку Иисус Христос, например, это сделал в 30 лет.

В протестантских церквях крестят только взрослых, ведь тогда верующие действительно становятся сознательными. А как это происходит у православных и греко-католиков, узнавайте на сайте LifeStyle 24

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Когда надо крестить малыша

Как таких правил, когда нужно крестить ребенка, нет. Родители сами принимают это важное решение. Однако, согласно православию и католицизму, обряд лучше проводить чем раньше. Обычно священники крестят малыша на сороковой день после рождения. Кстати, это можно делать даже в пост и праздник, то есть не стоит учитывать народные приметы

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