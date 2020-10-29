Черную пятницу ждут все, ведь это прекрасная возможность купить желанную вещь по огромной скидке. Официально в Украине Черная пятница начнется 27 ноября, однако некоторые магазины дарят скидки покупателям еще за неделю до начала Черной пятницы, поэтому "охотиться" за желаемыми распродажами уже можно с 23 ноября.

В 2020 году привычная для нас Черная пятница, когда люди буквально ночуют возле магазинов и толпой врываются в магазин после открытия, будет иметь несколько другую окраску. В связи с пандемией коронавируса, по советам маркетологов, лучше свое внимание сосредоточить на онлайн-шопинге, пишет 24 канал.

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Если покупатели все же будут отдавать предпочтение покупкам в магазинах офлайн, то им стоит знать, что все магазины будут максимально соблюдать все нормы карантина, включающего ограниченное количество пребывания людей в магазине одновременно. Каждому покупателю на входе в магазин будут проводить температурный скрининг.

В 2020 году в Черную пятницу надо особенно соблюдать карантинные нормы

Пожалуй, каждый из нас знает, что такое Black Friday и какие последствия несет за собой. Поэтому по возможности, если у вас есть целью приобрести определенную вещь – пойдите в магазин заранее, чтобы померить ее в спокойной обстановке. Торговые центры в Черную пятницу заполняет настоящий аншлаг покупателей, поэтому перед началом самого ожидаемого дня, составьте себе тщательный список обязательных покупок для того, чтобы вы не тратили время на ненужные вещи.

Скидки в Черную пятницу теперь предоставляет покупателям почти каждый магазин: от одежды до техники, а количество магазинов в интернете каждый раз увеличивается, поэтому в результате конкуренции, вы можете найти множество весьма привлекательных предложений, а для этого не надо выстаивать длинные очереди в магазинах и дополнительно подвергать себя опасности.

Маркетологи советуют покупать товар в онлайне

Обратите внимание на то, что на бытовые товары действует скидка даже до 70%, поэтому если вы планируете приобрести дорогую вещь, то лучше это сделать в период Black Friday. Таким образом вы существенно сэкономите расход средств из своего кошелька.

Как появилась Черная пятница

Черная пятница пришла к нам из Америки. Теперь этот день отмечают во всем мире. Зарождением этого счастливого дня шопоголиков послужила большая распродажа вещей после Дня Благодарения, который в США является государственным праздником.

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После каждой четвертой недели в ноябре магазины и интернет-площадки присоединяются к этой акции, делая на товары невероятные скидки. В Америке скидки достигают до 85-90%, а покупатели ночуют возле магазинов. В Black Friday магазины открываются на несколько часов быстрее и работают до полуночи. Американцы в этот день даже берут дополнительный выходной день, чтобы успеть приобрести все самые желанные вещи.

В Черную пятницу в Америке происходит настоящий хаос

Черная пятница – начало покупок к рождественским праздникам, поэтому присмотритесь внимательно к товарам и, возможно, Вам удастся приобрести что-то для своих родных и близких по привлекательным ценам.