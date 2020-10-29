Чорну п’ятницю чекають усі, адже це чудова нагода купити бажану річ за величезною знижкою. Офіційно в Україні Чорна п’ятниця розпочнеться 27 листопада, однак деякі магазини дарують знижки покупцям ще за тиждень до початку Чорної п’ятниці, тож "полювати" за бажаними розпродажами вже можна з 23 листопада.

У 2020 році звична для нас Чорна п’ятниця, коли люди буквально ночують біля магазинів та натовпом вриваються у магазин після відкриття, матиме дещо інше забарвлення. У зв’язку з пандемією коронавірусу, за порадами маркетологів, краще свою увагу зосередити на онлайн-шопінгу, пише 24 канал.

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Якщо ж покупці все ж таки надаватимуть перевагу покупкам в магазинах офлайн, то їм варто знати, що всі магазини будуть максимально дотримуватися всіх норм карантину, що включає обмежену кількість перебування людей у магазині одночасно. Кожному покупцю на вході в магазин проводитимуть температурний скринінг.



У 2020 році у Чорну п'ятницю треба особливо дотримуватися карантинних норм

Мабуть, кожен з нас знає, що таке Black Friday і які наслідки несе за собою. Тому за можливості, якщо ви маєте на меті придбати певну річ – підіть у магазин заздалегідь, аби поміряти її у спокійній обстановці. Торгові центри у Чорну п'ятницю заповнює справжній аншлаг покупців, тому перед початком найочікуванішого дня, складіть собі ретельний список обов’язкових покупок для того, щоб ви не витрачали час на непотрібні речі.

Знижки у Чорну п’ятницю тепер надає покупцям майже кожен магазин: від одягу до техніки, а кількість магазинів в інтернеті щоразу збільшується, тож внаслідок конкуренції, ви можете знайти безліч досить привабливих пропозицій, а для цього не треба вистоювати довгі черги в магазинах та додатково наражати себе на небезпеку.



Маркетологи радять купувати товар в онлайні

Зверніть увагу на те, що на побутові товари діє знижка навіть до 70%, відтак, якщо ви плануєте придбати дорогу річ, то краще це зробити у період Black Friday. Таким чином ви суттєво зекономите витрату коштів зі свого гаманця.

Як з'явилася Чорна п'ятниця

Чорна п'ятниця прийшла до нас з Америки. Тепер цей день відзначають у цілому світі. Зародженням цього щасливого дня шопоголіків послужив великий розпродаж речей після Дня Подяки, який у США є державним святом.

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Після кожного четвертого тижня в листопаді магазини і інтернет-майданчики приєднуються до цієї акції, роблячи на товари неймовірні знижки. В Америці знижки сягають до 85-90%, а покупці ночують біля магазинів. У Black Friday магазини відкриваються на декілька годин швидше і працюють до опівночі. Американці цього дня навіть беруть додатковий вихідний день, аби встигнути придбати усі найбажаніші речі.



У Чорну п'ятницю в Америці відбувається справжній хаос

Чорна п’ятниця – початок покупок до різдвяних свят, тож придивіться уважно до товарів і, можливо, вам вдасться придбати щось для своїх рідних та близьких за привабливими цінами.