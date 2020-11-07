Вчера, 6 ноября, вышел 3 выпуск романтического проекта "Холостячка". Главная героиня – Ксения Мишина – очаровала мужчин роскошным образом, в котором предстала во время церемонии роз.

Мужчины продолжают бороться за сердце "Холостячки", а она поражает участников роскошными образами, которые подчеркивают ее красоту. На официальной странице проекта в инстаграме опубликовали фото, где показали элегантный look Ксении с церемонии роз.

К теме Холостячка 3 выпуск: скандал на яхте, чувственное танго и признание Ксении Мишиной

Образ Ксении Мишиной

Для решающего вечера 3 выпуска "Холостячка" выбрала изысканный наряд. Аутфит Ксении состоял из нюдовой обтягивающей кофты и длинной юбки черного цвета. Стройную талию Мишина подчеркнула с помощью широкого лакированного пояса в тон юбке. Оригинальным дополнением ее образа стали перчатки, которые добавили особый шарм и гармонировали с нарядом. Такой look девушка соединила с черными туфлями на каблуке.

Из бижутерии "Холостячка" добавила к образу длинные серьги с камнями. Волосы она собрала в элегантную прическу сзади, а на лице сделала насыщенный макияж: глаза она подчеркнула с помощью теней коричневых оттенков, а губы накрасила матовой помадой.



Изысканный look Ксении Мишиной / Instagram / @holostyakstb