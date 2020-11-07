Вчора, 6 листопада, відбувся 3 випуск романтичного проєкту "Холостячка". Головна героїня – Ксенія Мішина зачарувала чоловіків розкішним образом, у якому постала під час церемонії троянд.

Чоловіки продовжуть боротися за серце "Холостячки", а вона вражає учасників розкішними образами, які підкреслюють її красу. На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі опублікували фото, де показали елегантний look Ксенії з церемонії троянд.

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Образ Ксенії Мішиної

Для вирішального вечора 3 випуску "Холостячка" обрала вишукане вбрання. Аутфіт Ксенії складався з нюдової обтислої кофти та довгої спідниці чорного кольору. Струнку талію Мішина підкреслила за допомогою широкого лакованого поясу в тон спідниці. Оригінальним доповненням її образу стали рукавички, що додали особливого шарму та гармоніювали з вбранням. Такий look дівчина поєднала із чорними туфлями на підборах.

Серед біжутерії "Холостячка" додала до образу довгі сережки з камінням. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску ззаду, а на обличчі зробила насичений макіяж: очі вона підккреслила за допомогою тіней коричневих відтінків, а губи нафарбувала матовою помадою.



Вишуканий look Ксенії Мішиної / Instagram / @holostyakstb