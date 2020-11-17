Королева Испании в очередной раз осуществила публичный выход. 48-летняя Летиция побывала на встрече с ЮНИСЕФ в безупречном осеннем аутфите.

17 ноября 2020 года королева Летиция приехала на встречу с ЮНИСЕФ в CESIC. Событие произошло в Мадриде. Там Ее Величество предстала перед публикой в красивом образе.

Смотрите также В элегантном костюме: королева Летиция очаровала безупречным осенним образом – фото

Осенний look королевы Летиции

Ее Величество для такого мероприятия выбрала кофту голубого цвета и классические серые брюки в клетку. Поскольку погода была солнечной, Летиция сняла пальто и держала его на руке. Такой look королева соединила с замшевыми синими ботинками на каблуке.



Осенний look королевы Летиции / Фото Getty Images

В мире до сих пор активно распространяется коронавирусная инфекция. Заболеть может каждый, поэтому необходимо заботиться о своей защите, чтобы уберечь здоровье и жизнь. Королева Летиция во время каждого публичного выхода на собственном примере показывает, что нужно надевать защитные маски. Этот раз не стал исключением.

Волосы испанская королева собрала в хвост сзади, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Безупречный осенний образ Летиция завершила лаконичными серьгами.

Королева Летиция / Фото Getty Images