Королева Іспанії вкотре здійснила публічний вихід. 48-річна Летиція побувала на зустрічі з ЮНІСЕФ у бездоганному осінньому аутфіті.

17 листопада 2020 року королева Летиція приїхала на зустріч з ЮНІСЕФ в CESIC. Подія відбулася в Мадриді. Там Її Величність постала перед публікою у красивому образі.

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Осінній look королеви Летиції

Її Величність для такого заходу обрала кофту блакитного кольору та класичні сірі штани в клітинку. Оскільки погода була сонячною, Летиція зняла пальто і тримала його на руці. Такий look королева поєднала з замшевими синіми черевиками на підборах.



Осінній look королеви Летиції / Фото Getty Images

У світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція. Захворіти може кожен, тому необхідно дбати про свій захист, щоб вберегти здоров'я та життя. Королева Летиція під час кожного публічного виходу на власному прикладі показує, що потрібно одягати захисні маски. Цей раз не став винятком.

Волосся іспанська королева зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Бездоганний осінній образ Летиція завершила лаконічними сережками.

Королева Летиція / Фото Getty Images