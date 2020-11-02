Первая леди Украины Елена Зеленская провела рабочую встречу в онлайн-режиме. Она в который раз очаровала поклонников деловым образом, продемонстрировав изысканный стиль.

Во время карантина Елена Зеленская работает дистанционно. С помощью видеосвязи она вместе с рабочей группой по модернизации системы школьного питания обсудила промежуточные результаты проекта. Фото этого разговора опубликовали на сайте президента.

Читайте также В безупречном образе: Елена Зеленская встретилась с женщинами – послами иностранных государств

Публичные выходы Елены Зеленской каждый раз становятся поводом для обсуждений. Поскольку в период карантина первая леди редко появляется перед общественностью, то нельзя обойти вниманием и кадры из онлайн-встреч, которые проводит жена президента Зеленского. В частности, сетью разлелитились фотографии, где она сидит перед ноутбуком и что-то записывает во время диалога с коллегами.

Деловой look Елены Зеленской

Во время видеоконференции жена Владимира Зеленского показала элегантный аутфит. Она предстала перед камерой в классическом черном жакете и белой блузке. Так, первая леди изображена на фото сидя, то трудно сказать, с каким низом она соединила такую одежду. Вероятно, это были строгие штаны.

Волосы Елена Зеленская уложила ровно и забрала на один бок. На лицо она нанесла легкий макияж и дополнила образ минималистичными серьгами. Завершила аутфит черным маникюром.

Елена Зеленская в пиджаке и с черным маникюром / Фото president.gov.ua