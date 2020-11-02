Перша леді України Олена Зеленська провела робочу зустріч в онлайн-режимі. Вона вкотре зачарувала прихильників діловим образом, продемонструвавши вишуканий стиль.

Під час карантину Олена Зеленська працює дистанційно. За допомогою відеозв'язку вона разом із робочою групою з осучаснення системи шкільного харчування обговорили проміжні результати проєкту. Фото з цієї розиови опублікували на сайті президента.

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Публічні виходи Олени Зеленської щоразу стають приводом для обговорень. Оскільки у період карантину перша леді рідко з'являється перед громадськістю, то не можна оминути увагою і кадри з онлайн-зустрічей, які проводить дружина президента Зеленського. Зокрема, мережею розлелітилися світлини, де вона сидить перед ноутбуком та щось зановує під час діалогу з колегами.

Діловий look Олени Зеленської

Під час відеоконференції дружина Володимира Зеленського показала елегантний аутфіт. Вона постала перед камерою у класичному чорному жакеті та білій блузці. Оскільки, перша леді зображена на фото сидячи, то важко сказати, з яким низом вона поєднала такий одяг. Ймовірно, це були строгі штани.

Волосся Олена Зеленська вклала рівно та забрала на один бік. На обличчя вона нанесла легкий макіяж і доповнила образ мінімалістичними сережками. Завершила аутфіт чорним манікюром.



Олена Зеленська у піджаку та з чорним манікюром / Фото president.gov.ua