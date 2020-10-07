Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает поражать сеть стильными образами. Во время осени звезда демонстрирует соответствующие аутфиты, которые впоследствии перенимают ее поклонники.

Леся Никитюк, которая недавно снялась для обложки модного глянца, опубликовала очередные фотографии на странице в инстаграме. Звезда продемонстрировала новый осенний образ, который удачно подойдет каждой девушке.

Интересно Леся Никитюк появилась на обложке модного глянца: эффектные фото в безупречных образах

Образ Леси Никитюк

Успешная украинская телеведущая позировала на фоне красивой локации. Она появилась в красном длинном платье с цветочным принтом и вырезом выше колена. Его Леся соединила с классическим бежевым тренчем и подчеркнула талию, завязав пояс.



Леся Никитюк в осеннем образе / Instagram / @lesia_nikituk

Образ также дополнили высокие сапоги коричневого цвета. Леся Никитюк соединила осенний аутфит с аксессуарами: округлыми серьгами и серебристым часами. Звезда оставила волосы распущенными и уложила их легкими волнами.



Леся Никитюк в осеннем образе / Instagram / @lesia_nikituk

Завершал образ яркий макияж телеведущей. Знаменитость накрасила веки розовыми тенями и подчеркнула глаза черными стрелками. Также она нанесла небольшое количество румян, а на губах Леси красовалась персиковая помада.