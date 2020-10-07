Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує вражати мережу стильними образами. Під час осені зірка демонструє відповідні аутфіти, котрі згодом переймають її шанувальники.

Леся Нікітюк, яка нещодавно знялась для обкладинки модного глянцю, опублікувала чергові світлини на сторінці в інстаграмі. Зірка продемонструвала новий осінній образ, який вдало підійде кожній дівчині.

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Образ Лесі Нікітюк

Успішна українська телеведуча позувала на тлі гарної локації. Вона постала у червоній довгій сукні з квітковим принтом та вирізом вище коліна. Її Леся поєднала з класичним бежевим тренчом і підкреслила талію, зав'язавши пояс.



Леся Нікітюк в осінньому образі / Instagram / @lesia_nikituk

Образ також доповнили високі чоботи коричневого кольору. Леся Нікітюк поєднала осінній аутфіт з аксесуарами: округлими сережками та сріблястим годинником. Зірка залишила волосся розпущеним та вклала його легкими хвилями.



Леся Нікітюк в осінньому образі / Instagram / @lesia_nikituk

Завершував образ яскравий макіяж телеведучої. Знаменитість нафарбувала повіки рожевими тінями та підкреслила очі чорними стрілками. Також вона нанесла невелику кількість рум'ян, а на губах Лесі красувалась персикова помада.