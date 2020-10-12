Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди встретились с президентом Республики Польша. Для официальной церемонии Елена Зеленская выбрала изысканный белый костюм, который соединила с изумрудной блузкой.

Встречи президентов Украины и Польши состоялась в Мариинском дворце в сопровождении военного оркестра, который исполнил государственные гимны Республики Польша и Украина. Анджей Дуда, который сейчас с женой Агатой Корнгаузер-Дудой находится в Киеве с официальным визитом, лично пообщался с Владимиром Зеленским. Для церемонии первая леди Украины выбрала элегантный образ в деловом стиле. Об этом сообщает 24 канал.

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Образ Елены Зеленской

Она появилась в белоснежном классическом костюме, который состоял из штанов палаццо и жакета на пуговицах с карманами. Первая леди надела шелковую изумрудную блузку с галстуком-бантом. Look завершили туфли на каблуке с острым носком, которые Елена Зеленская часто выбирает для официальных выходов.

Волосы она собрала в стильный низкий пучок, выглядело очень женственно и естественно. Из аксессуаров на ней только лаконичные серьги с камнями.

Елена Зеленская привыкла демонстрировать природную красоту, подчеркивая красоту едва заметным макияжем, как и сейчас. Стоит отметить, что во время церемонии она, как Владимир Зеленский и президент Польши с супругой, не снимала защитную маску.



Елена Зеленская на встрече президентов Украины и Польши / Фото Офис Президента



Елена Зеленская на встрече президентов Украины и Польши / Фото Офис Президента