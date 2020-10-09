Официальный визит президента Украины и первой леди в Великобританию продолжается. Сегодня, 9 октября, Елена Зеленская встретилась с баронессой Лиз Саг, а для важного мероприятия выбрала изысканный костюм, показав безупречный деловой стиль.

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в Великобританию имела официальную встречу с членом Палаты лордов британского парламента и Специальным посланником по вопросам образования девушек – баронессой Лиз Саг. Об этом сообщает Офис Президента Владимира Зеленского.

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Они обсудили достижения и будущие планы Украины и Великобритании по созданию равных возможностей для женщин и мужчин и поделились успешными шагами, которые осуществили для борьбы с домашним и гендерным насилием в каждой из стран.

Образ Елены Зеленской

Для встречи первая леди выбрала стильный костюм винного цвета в классическом стиле, состоящий из широких брюк с высокой талией и пиджака по фигуре. Она дополнила образ серым джемпером и туфлями на невысоком каблуке с острым носком.

Насыщенный винный цвет идеально подходил Елене Зеленской. Свой деловой аутфит она не стала утяжелять косметикой, сделав легкий дневной макияж и элегантную укладку.

Елена Зеленская в Великобритании / Фото Офис Президента

Добавим, что это третий образ первой леди Украины в Великобритании. Ранее во время официального визита Елена Зеленская показала безупречный вкус в белом элегантном костюме украинского бренда six brand, который выбрала для аудиенция в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, и в классическом костюме черного цвета в белую полоску.