Офіційний візит президента України та першої леді до Великої Британії триває. Сьогодні, 9 жовтня, Олена Зеленська зустрілася з баронесою Ліз Саг, а для важливого заходу обрала вишуканий костюм, показавши бездоганний діловий стиль.

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до Великої Британії мала офіційну зустріч з членом Палати лордів британського парламенту та Спеціальним посланником з питань освіти дівчат – баронесою Ліз Саг. Про це інформує Офіс Президента Володимира Зеленського.

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Вони обговорили досягнення та майбутні плани України і Великої Британії щодо створення рівних можливостей для жінок та чоловіків і поділились успішними кроками, які здійснили для боротьби з домашнім та гендерним насильством у кожній з країн.

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі перша леді обрала стильний костюм винного кольору в класичному стилі, який складався з широких штанів з високою талією та піджака по фігурі. Вона доповнила образ сірим джемпером і туфлями на невисоких підборах з гострим носком.

Насичений винний колір ідеально пасував Олені Зеленській. Свій діловий аутфіт вона не стала обтяжувати косметикою, зробивши легкий денний макіяж і елегантну укладку.



Олена Зеленська у Великій Британії / Фото Офіс Президента

Додамо, що це третій образ першої леді України у Великій Британії. Раніше під час офіційного візиту Олена Зеленська показала бездоганний смак у білому елегантному костюмі українського бренду six brand, який обрала для аудієнція у Букінгемському палаці з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, та в класичному костюмі чорного кольору в білу смужку.