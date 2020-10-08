Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою відправилися з офіційним візитом в Лондон. Вчора вони зустрілися з герцогами Кембриджськими, а сьогодні перша леді відвідала музей Лондонського Тауера, де за її ініціативою був підписаний Меморандум про започаткування першого на території Великої Британії україномовного аудіогіда.

На цій важливій для української культури події Олена Зеленська продемонструвала елегантний образ. Світлинами із заходу вона вже поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Олени Зеленської

Для офіційного заходу дружина глави держави обрала класичний костюм чорного кольору з принтом в білу смужку, що складався зі штанів і подовженого піджака. Під костюм Олена одягнула стильну чорну кофту. Поєднала таке вбрання з балетками чорного кольору. Total black look чудово пасував першій леді і підкреслив її струнку фігуру.

Волосся Зеленська акуратно вклала, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. На обличчі в неї була одноразова захисна маска, яка нагадує, що пандемія коронавірусу у світі досі триває і потрібно берегти себе, де б ви не були.

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Ініціатива першої леді України

Одним із завдань візиту президентського подружжя до Великої Британії було підписання Меморандуму про започаткування першого на території цієї держави україномовного аудіогіда. Незабаром один із найвідоміших англійських музеїв – Лондонський Тауер заговорить українською. Зазначимо, що це історичний центр Лондона, який входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку цей музей відвідують майже 3 мільйони туристів.

"Сьогодні підписали Меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською", – написала в дописі Олена Зеленська.