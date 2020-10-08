Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой отправились с официальным визитом в Лондон. Вчера они встретились с герцогами Кембриджскими, а сегодня первая леди посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о создании первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

На этом важном для украинской культуры событии Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ. Фотографиями с мероприятия она уже поделилась на личной странице в инстаграм.

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Образ Елены Зеленской

Для официального мероприятия жена главы государства выбрала классический костюм черного цвета с принтом в белую полоску, состоящий из брюк и удлиненного пиджака. Под костюм Елена надела стильную черную кофту. Соединила такой наряд с балетками черного цвета. Total black look прекрасно подходил первой леди и подчеркнул ее стройную фигуру.

Волосы Зеленская аккуратно уложила, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. На лице у нее была одноразовая защитная маска, которая напоминает, что пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается и нужно беречь себя, где бы вы не были.

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Инициатива первой леди Украины

Одной из задач визита президентской четы в Великобританию было подписание Меморандума о создании первого на территории этого государства украиноязычного аудиогида. Вскоре один из самых известных английских музеев – Лондонский Тауэр заговорит на украинском. Отметим, что это исторический центр Лондона, который входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно этот музей посещают почти 3 миллиона туристов.

"Сегодня подписали Меморандум с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого в Великобритании аудиогида на украинском", – написала в публикации Елена Зеленская.