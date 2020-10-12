Президент України Володимир Зеленський та перша леді зустрілись з президентом Республіки Польща. Для офіційної церемонії Олена Зеленська обрала вишуканий білий костюм, який поєднала зі смарагдовою блузкою.

Зустрічі президентів України та Польщі відбулась в Маріїнському палаці під супровід військового оркестру, який виконав державні гімни Республіки Польща та України. Анджей Дуда, який зараз з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою перебуває в Києві з офіційним візитом, особисто поспілкувався з Володимиром Зеленським. Для церемонії перша леді України обрала елегантний образ у діловому стилі. Про це інформує 24 канал.

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Образ Олени Зеленської

Вона постала у білосніжному класичному костюмі, який складався зі штанів палаццо і жакета на ґудзиках з кишенями. Перша леді одягла шовкову смарагдову блузку з краваткою-бантом. Look довершили туфлі на підборах з гострим носком, які Олена Зеленська часто обирає для офіційних виходів.

Волосся вона зібрала у стильний низький пучок, що виглядало дуже жіночно і природно. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з камінням.

Олена Зеленська звикла демонструвати природну красу, підкреслюючи вроду ледь помітним макіяжем, як і цього разу. Варто зазначити, що під час церемонії вона, як Володимир Зеленський та президент Польщі з дружиною, не знімала захисну маску.



Олена Зеленська на зустрічі президентів України та Польщі / Фото Офіс Президента



Олена Зеленська на зустрічі президентів України та Польщі / Фото Офіс Президента