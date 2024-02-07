Так, Водолей, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы, у вас начнется белая полоса. Жизнь быстро изменится к лучшему, передает 24 Канал.

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Водолей

На Китайский новый год Водолеям стоит ожидать успеха в карьере и личной жизни. Ваши таланты и усилия в конце концов будут признаны. Это принесет новые возможности и перспективы. Кроме того, состоится переоценка себя. Кстати, отношения наладятся.

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Скорпион

Настало время нового и пока еще неизведанного, впрочем, очень-очень приятного. Скорпионы, на Китайский Новый год начнется белая полоса. Поверьте, уже вскоре все, о чем вы мечтали, может стать реальностью.

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Рак

Китайский Новый год принесет Ракам стабильность и финансовый успех в финансах. Сможете воплотить собственные желания, обеспечить себя и близких.

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Телец

Китайский Новый год принесет вам уют, спокойствие и гармонию. Вот увидите, белая полоса начнется уже вскоре. Вас ждет оглушительный успех во всех сферах жизни.

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Рыбы

На Китайский Новый год можете получить очень неожиданно новость. Более того, проблемы, которые беспокоили последние несколько недель, а то и больше, наконец решатся. Конец черной полосы уже скоро.

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