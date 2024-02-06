Скорпион, Рак и Лев. Именно они чаще всего разыгрывают драму в отношениях.

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Скорпион

Скорпионы известны своей страстностью и интенсивностью в отношениях. Они могут быстро взорваться эмоциями. Эти люди крайне ревнивы и им нравится устраивать драмы.

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Рак

Раки очень чувствительны и эмоциональны, что может приводить к множеству недоразумений. Они быстро расстраиваются и могут перевоплощаться в жертву, что негативно влияет на их отношения. Этим людям трудно сохранять равновесие, поэтому драмы не редкость.

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Лев

Львы всегда хотят быть в центре внимания и получать признание. Им нравится контролировать ситуацию и выходить победителем в любом конфликте. Эта потребность часто приводит к драматическим ситуациям в отношениях. Львы не умеют терпеть критику и всегда готовы отстаивать свою точку зрения.

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